Ставка дня. Прогноз на Мерсісайдське дербі "Ліверпуль" – "Евертон"

Мерсісайдське дербі цього разу буде особливо цікавим, враховуючи, що сусіди по місту зараз ще є і сусідами по турнірній таблиці. "Ліверпуль" йде на шостому місці з сорока очками. До зони Ліги чемпіонів їм не вистачає двох балів. "Евертон" розташовується на сьомій позиції і поступається "червоним" на три очки.

Реклама

"Ліверпуль" – "Евертон"

Прем'єр-ліга, 20 лютого, субота, о 19:30, ТБ: Setanta Sports Ukraine

Команда Клоппа програла три останні матчі чемпіонату, але обіграла "РБ Лейпциг" в Лізі чемпіонів (2:0). На рідному "Енфілді" вони не перемагають з 16 грудня минулого року – п'ять ігор поспіль, програвши три останні – "Бернлі", "Брайтону" і "МанСіті". За цей період вони забили лише два голи.

Лазарет "Ліверпуля" поки не порожніє – поза грою Фабіньо, Гомес, ван Дейк, Матіп, Кейта і Жота.

В тренді На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв

Реклама

"Евертон" в Прем'єр-лізі також не перемагає три матчі поспіль. Після бойової нічиєї з "Манчестер Юнайтед" (3:3) вони програли "Фулхему" (0:2) і "Манчестер Сіті" (1:3). Проте в гостях команда Анчелотті не програє сім ігор поспіль, вигравши п'ять з них. Не допоможуть "ірискам" через травми Калверт-Льюїн, Міна і Гбамен.

В рамках Прем'єр-ліги Мерсісайдське дербі проходило 57 разів, в них 24 перемоги "Ліверпуля", стільки ж нічиїх і всього дев'ять перемог "Евертона".

ПРОГНОЗ. За логікою, "червоні" повинні нарешті прийти до тями і покінчити з невдалою серією. Але "Евертон" досить непоганий, та й статус дербі має значення. Думаю, гості не програють.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама