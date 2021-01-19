Лідер "Баварії" домовився з "Реалом" про контракт на 44 мільйони євро

Давід Алаба перейде до "Королівського клубу" влітку на умовах вільного агента

28-річний австрійський захисник "Баварії" Давід Алаба погодив останні деталі свого переходу до мадридського "Реалу" найближчого літа на умовах вільного агента. Про це повідомляє іспанське видання Marca. Алаба, суперник України по фінальній частині Євро, стане першим підписанням "Королівського клубу" перед наступним сезоном.

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Після того як Алаба отримав можливість вести переговори з будь-яким клубом з 1 січня 2021 року, "Реал" швидко скористався можливістю і погодив з австрійцем 4-річний контракт з річною зарплатою в 11 млн євро, який набуде чинності влітку. Сумарно австрієць заробить 44 млн євро.

Що цікаво, футболіст уже пройшов медичне обстеження за присутності клубного лікаря "Реала".

Реклама Давід Алаба / Фото: Getty Images

Відзначимо, що Давід Алаба захищає кольори "Баварії" майже впродовж усієї кар'єри. З мюнхенцями він дев'ять разів ставав чемпіоном Німеччини і двічі – переможцем Ліги чемпіонів.

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Чинний контракт Алаби з мюнхенським клубом розрахований до 31 червня 2021 року. Вартість футболіста, який перейде до "Реала" безкоштовно, аналітики Transfermarkt оцінюють в 65 млн євро.

Раніше ми писали, що заради переїзду до Іспанії Алаба відмовився від пропозиції "Манчестер Сіті".

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