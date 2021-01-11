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Левандовскі повторив рекорд легендарного Мюллера. Як можна було не дати йому "Золотий м'яч"?

11 січня, 08:59

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Польський нападник продовжує дивувати своїми бомбардирськими якостями

Нападник "Барселони" Роберт Левандовскі в програному матчі проти "Боруссії"повторив досягнення легендарного Греда Мюллера. Поляк в поточному сезоні забив 20 голів після перших 15 турів. Він став другим гравцем в історії клубу після Мюллера, кому підкорилося це досягнення.

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Відзначимо, що Левандовскі також є першим гравцем, хто подолав позначку в 20 голів в сезоні 2020/2021 серед ТОП-5 ліг Європи.

Поляк був головним фаворитом на щорічну нагороду "Золотий м'яч", однак France Football вирішив скасувати вручення через пандемію! Нещодавно трапився навіть невеликий казус. Роналду відмовився від звання футболіста року в користь Левандовскі.

Дивіться, як Левандовскі забиває в Лізі чемпіонів:

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чемпіонат Німеччини Баварія Роберт Левандовські Герд Мюллер

Джерело: Сегодня|Спорт

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