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Лидер "Баварии" договорился с "Реалом" о контракте на 44 миллиона евро

19 января, 07:38

Олег Люлька Олег Люлька

Давид Алаба перейдет в "Королевский клуб" летом на правах свободного агента

28-летний австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба согласовал последние детали своего перехода в мадридский "Реал" ближайшим летом на правах свободного агента. Об этом сообщает испанское издание Marca. Алаба, соперник Украины по финальной части Евро, станет первым подписанием "Королевского клуба" перед следующим сезоном.

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После того как Алаба получил возможность вести переговоры с любым клубом с 1 января 2021 года, "Реал" быстро воспользовался возможностью и согласовал с австрийцем 4-летний контракт с годовой зарплатой в 11 млн евро, который вступит в силу летом. Суммарно австриец заработает 44 млн евро.

Что интересно, футболист уже прошел медицинское обследование в присутствии клубного врача "Реала".

Давид Алаба
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Давид Алаба / Фото: Getty Images

Отметим, что Давид Алаба защищает цвета "Баварии" практически на протяжении всей карьеры. С мюнхенцами он девять раз становился чемпионом Германии и дважды – победителем Лиги чемпионов.

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Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до 31 июня 2021 года. Стоимость футболиста, который перейдет в "Реал" бесплатно, аналитики Transfermarkt оценивают в 65 млн евро.

Ранее мы писали, что ради переезда в Испанию Алаба отказался от предложения "Манчестер Сити".

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Смотрите, как Алаба забил в свои ворота в матче с "Барселоной"

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Реал Мадрид Бавария Давид Алаба
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