Лидер "Баварии" договорился с "Реалом" о контракте на 44 миллиона евро

Давид Алаба перейдет в "Королевский клуб" летом на правах свободного агента

28-летний австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба согласовал последние детали своего перехода в мадридский "Реал" ближайшим летом на правах свободного агента. Об этом сообщает испанское издание Marca. Алаба, соперник Украины по финальной части Евро, станет первым подписанием "Королевского клуба" перед следующим сезоном.

Реклама

Читайте также: "Бавария" показала, кто в ее составе "Майкл Джордан" и "Скотти Пиппен"

После того как Алаба получил возможность вести переговоры с любым клубом с 1 января 2021 года, "Реал" быстро воспользовался возможностью и согласовал с австрийцем 4-летний контракт с годовой зарплатой в 11 млн евро, который вступит в силу летом. Суммарно австриец заработает 44 млн евро.

Что интересно, футболист уже прошел медицинское обследование в присутствии клубного врача "Реала".

Реклама Давид Алаба / Фото: Getty Images

Отметим, что Давид Алаба защищает цвета "Баварии" практически на протяжении всей карьеры. С мюнхенцами он девять раз становился чемпионом Германии и дважды – победителем Лиги чемпионов.

В тренде Украинская судья вошла в тройку лучших в мире за последние 10 лет

Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до 31 июня 2021 года. Стоимость футболиста, который перейдет в "Реал" бесплатно, аналитики Transfermarkt оценивают в 65 млн евро.

Ранее мы писали, что ради переезда в Испанию Алаба отказался от предложения "Манчестер Сити".

Реклама

Смотрите, как Алаба забил в свои ворота в матче с "Барселоной"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама