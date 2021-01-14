Переможець Ліги чемпіонів програв команді другого дивізіону в Кубку Німеччини

"Баварія" втратила перемогу над "Гольштайном" у кінцівці основного часу й поступилася за пенальті

Сенсаційно завершився вчора пізно ввечері матч другого раунду Кубка Німеччини за участю чинного володаря Кубка Ліги чемпіонів. Мюнхенська "Баварія" на півночі країни, в Кілі, програла "Гольштайну" – середняку Другої бундесліги. До речі, днями "Баварія" вперше за 10 років програла матч, ведучи два м'ячі.

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Гості виставили практично бойовий склад, але це не допомогло їм перемогти. Підопічні Ганса-Дітера Фліка забивали на початку кожного з таймів (Серж Гнабрі і Лерой Сане зі штрафного), але господарі відігравалися. Причому, другий раз вони зрівняли рахунок на п'ятій доданій хвилині – 2:2! Мюнхенцям не допомогли ні Роберт Левандовські, ні Дуглас Коста, які вийшли на заміну на 74-й хвилині.

У додатковий час ніхто на забивав, а в серії пенальті вдача посміхнулася "Гольштайну" – 6: 5. Мануель Нойєр не зміг парирувати жодного удару, тоді як його іспанський партнер Марк Рока не реалізував шосту спробу "Баварії". Імениті гості йшли з поля, опустивши голови, під акомпанемент снігопаду.

Дивіться огляд матчу в Кілі з несподіваною розв'язкою.

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Вчора ввечері також "МанСіті" переміг "Брайтон" із Зінченком в основному складі.

Дивіться, як "Баварія" розібралася з московським "Локомотивом" в Лізі чемпіонів:

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