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Огляд трилера в Німеччині: "Баварія" вперше за 10 років програла матч, ведучи два м'ячі

9 січня, 12:15

Олена Павлова Олена Павлова

Левандовський першим забив 20 голів в сезоні в топових чемпіонатах

У центральному матчі 15-го туру чемпіонату Німеччини мюнхенська "Баварія" втратила перемогу над "Боруссією" з Менхенгладбаха (2:3). Підопічні Ганса-Дітера Фліка вигравали у ході зустрічі з рахунком 2:0, але суперник проявив характер, забив три м'ячі і вирвав перемогу.

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Як повідомляє Gracenote, "Баварія" вперше за 10 років зазнала поразки в Бундеслізі, маючи перевагу над опонентом в два м'ячі. Востаннє таке ставалося 5 лютого 2011 року. Тоді зустріч пройшла за вчорашнім сценарієм – мюнхенці до 55-ї хвилини проти "Кельна" вели з рахунком 2:0, але в підсумки програли 2:3.

"Боруссія" М переграла "Баварію"

"Боруссія" М переграла "Баварію" / Фото: Reuters

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Лідер "Баварії" Роберт Левандовьский став першим футболістом в ТОП-5 європейських ліг, який зумів забити 20 голів у сезоні-2020/21. Польський нападник відкрив рахунок на 20-й хвилині зустрічі, реалізувавши пенальті.

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У складі "Боруссії", яка грала в одній групі Ліги чемпіонів з "Шахтарем", дубль на рахунку Гофманна, а переможний гол на 49-й хвилині забив Нойгаус. Але навіть після цього виграшу команда йде сьомою в таблиці, а "Баварія" залишилася лідером.

Раніше ми писали, що сина легенди футболу жорстоко покарали за хамство.

Дивіться, як "Боруссія" М грала в Лізі чемпіонів

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відео голів чемпіонат Німеччини Баварія Роберт Левандовські Боруссія Менхенгладбах
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