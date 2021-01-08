"Боруссія" (М) – "Баварія": онлайн матчу чемпіонату Німеччини

Другий тур Бундесліги в 2021 році почнеться о 21:30 за київським часом

Німецький чемпіонат незвично рано повернувся до життя після Нового року: потрібно наздоганяти відставання через пізнє старту. У п'ятницю 15-й тур відкривається протистоянням двох учасників Ліги чемпіонів сезону 2020/2021: "Боруссія" в Менхенгладбасі приймає грізну "Баварію". Наш сайт веде онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, цікавими фото і відео. До речі, взимку "Баварія" наклала табу на трансфери.

"Боруссія" (М) – "Баварія"

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Турнірні розклади. Внаслідок участі в Лізі чемпіонів "Боруссія" відстала від лідерів Бундесліги. Минулого тижня Гладбаху нарешті вдалося перемогти вперше в п'яти турах – скромну "Армінію" (1:0). "Баварія" ж тримає марку зимового чемпіона, хоча днями примудрилася двічі поспіль пропустити від "Майнца", після чого рознесла аутсайдера – 5:2.

Окуляри, як відомо, потрібні всім. "Боруссії" потрібно повертатися в зону єврокубків, а мюнхенцям – вести боротьбу з "Лейпцигом" за першу сходинку.

Прогнози. Букмекерські контори помітну перевагу віддають переможцю Ліги чемпіонів. Коефіцієнт на успіх гостей – 1.60, на господарів – 4.80, на нічию – 4.90. При цьому в зустрічі очікують 3-4 голи, а найпопулярніші рахунки – 1:2 (коеф. – 9.20) і 1:3 (коеф. – 11.00). Однак в житті завжди є місце подвигу.

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Де дивитися. На українському телебаченні чемпіонат Німеччини не показують. Трансляцію зустрічі можна побачити на інтернет-сервісі MEGOGO.

Нагадаємо, сина легенди футболу жорстко покарали за хамство. Маркус Тюрам дискваліфікований і залишається поза грою Гладбаха.

Дивіться, як "Боруссія" поступилася на своєму полі італійському "Інтеру" в Лізі чемпіонів:

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