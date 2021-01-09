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Обзор триллера в Германии: "Бавария" впервые за 10 лет проиграла матч, ведя два мяча

9 января, 12:15

Елена Павлова Елена Павлова

Левандовски первым забил 20 голов в сезоне в топовых чемпионатах

В центральном матче 15-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" упустила победу над "Боруссией" из Менхенгладбаха (2:3). Подопечные Ханса-Дитера Флика выигрывали по ходу встречи со счетом 2:0, но соперник проявил характер, забил три мяча и вырвал победу.

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Как сообщает Gracenote, "Бавария" впервые за 10 лет потерпела поражение в Бундеслиге, имея преимущество над оппонентом в два мяча. В последний раз такое происходило 5 февраля 2011 года. Тогда встреча прошла по вчерашнему сценарию – мюнхенцы к 55-й минуте встречи против "Кельна" вели со счетом 2:0, но в итоги проиграли 2:3.

"Боруссия" М переиграла "Баварию"

"Боруссия" М переиграла "Баварию" / Фото: Reuters

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Лидер "Баварии" Роберт Левандовски стал первым футболистом в ТОП-5 европейских лиг, который сумел забить 20 голов в сезоне-2020/21. Польский нападающий открыл счет на 20-й минуте встречи, реализовав пенальти.

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В составе "Боруссии", которая играла в одной группе Лиги чемпионов с "Шахтером", дубль на счету Хофманна, а победный гол на 49-й минуте забил Нойхаус. Но даже после этого выигрыша команда идет седьмой в таблице, а "Бавария" осталась лидером.

Ранее мы писали, что сына легенды футбола жестоко наказали за хамство.

Смотрите, как "Боруссия" М играла в Лиге чемпионов

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видео голов чемпионат Германии Бавария Роберт Левандовски Боруссия Менхенгладбах
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