Плюнул в соперника – получи бан. Сына легенды футбола жестоко наказали за хамство

Маркус Тюрам уже оштрафован клубом на месячную зарплату

Сына легендарного французского защитника Лилиана Тюрама Маркуса, выступающего за "Боруссии" из Менхенгладбаха, дисквалифицировали на пять матчей в чемпионате Германии за плевок в лицо игрока "Хоффенхайма" Штефана Поша. Еще один матч он получил в виде условного наказания.

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Также Тюрам заплатит денежный штраф в 40 тысяч евро. Ранее клуб оштрафовал француза на месячную зарплату.

Инцидент произошел на прошлых выходных в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Тюрам устроил перепалку с Пошем, а затем плюнул ему в лицо. Арбитр сразу же показал игроку "Боруссии" красную карточку за неспортивное поведение.

Смотрите, как Маркус Тюрам забивал в Лиге чемпионов:

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