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Плюнул в соперника – получи бан. Сына легенды футбола жестоко наказали за хамство

21 декабря, 21:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Маркус Тюрам уже оштрафован клубом на месячную зарплату

Сына легендарного французского защитника Лилиана Тюрама Маркуса, выступающего за "Боруссии" из Менхенгладбаха, дисквалифицировали на пять матчей в чемпионате Германии за плевок в лицо игрока "Хоффенхайма" Штефана Поша. Еще один матч он получил в виде условного наказания.

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Также Тюрам заплатит денежный штраф в 40 тысяч евро. Ранее клуб оштрафовал француза на месячную зарплату.

Инцидент произошел на прошлых выходных в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Тюрам устроил перепалку с Пошем, а затем плюнул ему в лицо. Арбитр сразу же показал игроку "Боруссии" красную карточку за неспортивное поведение.

Смотрите, как Маркус Тюрам забивал в Лиге чемпионов:

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чемпионат Германии Боруссия Менхенгладбах Маркус Тюрам

Источник: Сегодня|Спорт

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