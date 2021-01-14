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Победитель Лиги чемпионов проиграл команде второго дивизиона в Кубке Германии

14 января, 08:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Бавария" упустила победу над "Хольштайном" в концовке основного времени и уступила по пенальти

Сенсационно завершился вчера поздно вечером матч второго раунда Кубка Германии с участием действующего обладателя Кубка Лиги чемпионов. Мюнхенская "Бавария" на севере страны, в Киле, проиграла "Хольштайну" – середняку Второй бундеслиги. Кстати, на днях "Бавария" впервые за 10 лет проиграла матч, ведя два мяча.

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Гости выставили практически боевой состав, но это не помогло им победить. Подопечные Ханса-Дитера Флика забивали в начале каждого из таймов (Серж Гнабри и Лерой Сане со штрафного), но хозяева отыгрывались. Причем, второй раз они сравняли счет на пятой добавленной минуте – 2:2! Мюнхенцам не помогли ни Роберт Левандовски, ни Дуглас Коста, которые вышли на замену на 74-й минуте.

В дополнительное время никто на забивал, а в серии пенальти удачливей оказался "Хольштайн" – 6:5. Мануэль Нойер не сумел парировать ни одного удара, тогда как его испанский партнер Марк Рока не реализовал шестую попытку "Баварии". Именитые гости уходили с поля с поникшими головами под аккомпанемент снегопада.

Смотрите обзор матча в Киле с неожиданной развязкой.

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Вчера вечером также "МанСити" победил "Брайтон" с Зинченко в основном составе.

Смотрите, как "Бавария" разобралась с московским "Локомотивом" в Лиге чемпионов:

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футбол Бавария кубок Германии
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