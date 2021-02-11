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Коронавірус в "Баварії" перед фіналом ЧС: мінус Мюллер

11 лютого, 12:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Результат тесту прийшов у день матчу

Сьогодні в Катарі фінал клубного чемпіонату світу з футболу. Трофей розіграють німецька "Баварія" та мексиканський "Тигрес". Початок – о 20:00. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Баварія" – "Тигрес".

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А за кілька годин до зустрічі стало відомо, що німецькому клубу не допоможе форвард Томас Мюллер. Тест Мюллера на коронавірус дав позитивний результат, повідомляє Goal. Аналіз був узятий 10 лютого після тренування.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу "Баварія" обіграла 2:0 єгипетський "Аль-Ахлі" завдяки дублю Роберта Левандовскі.

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В свою чергу, "Тигрес" на шляху до фіналу несподівано здолав бразильський "Палмейрас" 1:0. Перемогу мексиканцям приніс гол ексгравця збірної Франції Андре-П'єра Жиньяка. Цікаво, що ніколи ще представник Північної Америки не виступав у фіналі клубного мундіалю.

"Баварія" є чинним переможцем Ліги чемпіонів:

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