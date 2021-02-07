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Сюрприз! Визначився перший фіналіст клубного чемпіонату світу з футболу

7 лютого, 22:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У головний матч зробили крок мексиканці, а їхній суперник визначиться в понеділок увечері

У неділю ввечері в Катарі пройшов перший півфінал клубного чемпіонату світу. Завершився він несподіваною перемогою мексиканського "Тигреса" над бразильським "Палмейрасом" з рахунком 1:0. Раніше "Тигрес" обіграв корейський "Ульсан" в чвертьфіналі ЧС.

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Фаворитом протистояння в Аль-Раяні вважалися чемпіони Південної Америки. Коефіцієнт на їхню перемогу був 2.20, на представника Північної Америки – 3.10. Однак мексиканська команда перевершила очікування і виграла завдяки голу француза Андре-П'єра Жиньяка з пенальті на 54-й хвилині.

Ніколи ще представник Північної Америки не виступав у фіналі клубного мундіалю. А героєм команди знову став французький форвард, срібний призер Євро-2016, який добре почувається в Мексиці, виступаючи там з 2015 року. "Тигри" розділили свою радість з уболівальниками на трибунах, які змогли приїхати в Катар у такий непростий час.

У другому півфіналі в понеділок німецька "Баварія" зіграє з єгипетським "Аль-Ахлі".

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Тиждень тому колишній "гірник" Луїс Адріано виграв Кубок Лібертадорес.

Згадаймо, як "Баварія" обіграла "Локомотив" в останньому матчі в Лізі чемпіонів:

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футбол Палмейрас Тигрес Мексика клубний чемпіонат світу
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