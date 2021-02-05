"Червоні Дияволи" кинулися під колеса "Баварії" на чемпіонаті світу

У Катарі визначилися всі півфіналісти клубного чемпіонату світу, який проходить в Ер-Райяні з 4-го по 11 лютого. Раніше ми повідомляли, що Луїс Адріано виграв Кубок Лібертадорес і їде на чемпіонат.
З першого чвертьфіналу далі пройшов мексиканський "Тигрес", який обіграв "Ульсан Хендесо" з рахунком 2:1. Південнокорейський клуб першим повів в рахунку після удару на 24-й хвилині Кім Кі Хі. Андре-П'єр Жиньяк відновив рівновагу на 38-й хвилині, а на п'ятій доданій до першого тайму встановив підсумковий рахунок 2:1, оформивши дубль. У півфіналі 7 лютого "Тигрес" зіграє проти бразильського "Палмейраса".
У другому чвертьфіналі єгипетський "Аль-Ахлі" мінімально обіграв катарський "Аль-Духаіль". Єдиний м'яч на 30-й хвилині забив Хуссейн ель-Шахат. У підсумку "Червоні дияволи" з Африки стали суперниками переможця Ліги чемпіонів німецької "Баварії" у півфіналі.
Раніше учасник клубного чемпіонату світу знявся з турніру через карантинні обмеження. ФІФА не стала шукати заміну "Окленд Сіті", який знявся.
Нагадаємо, що в 2021 році пройде відразу два клубних чемпіонату світу. У січні турнір прийме Катар, а в грудні найсильнішого на планеті будуть визначати в Японії.
Дивіться, як "Баварія" грала в Лізі чемпіонів
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