Русский
$ 27,89
33,45
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Червоні Дияволи" кинулися під колеса "Баварії" на чемпіонаті світу

5 лютого, 00:59

Олена Павлова Олена Павлова

У Катарі завершилися поєдинки 1/4 фіналу, які ощасливили Мексику і Єгипет

У Катарі визначилися всі півфіналісти клубного чемпіонату світу, який проходить в Ер-Райяні з 4-го по 11 лютого. Раніше ми повідомляли, що Луїс Адріано виграв Кубок Лібертадорес і їде на чемпіонат.

Реклама

З першого чвертьфіналу далі пройшов мексиканський "Тигрес", який обіграв "Ульсан Хендесо" з рахунком 2:1. Південнокорейський клуб першим повів в рахунку після удару на 24-й хвилині Кім Кі Хі. Андре-П'єр Жиньяк відновив рівновагу на 38-й хвилині, а на п'ятій доданій до першого тайму встановив підсумковий рахунок 2:1, оформивши дубль. У півфіналі 7 лютого "Тигрес" зіграє проти бразильського "Палмейраса".

Андре-П'єр Жиньяк

Андре-П'єр Жиньяк / Фото: Reuters

У другому чвертьфіналі єгипетський "Аль-Ахлі" мінімально обіграв катарський "Аль-Духаіль". Єдиний м'яч на 30-й хвилині забив Хуссейн ель-Шахат. У підсумку "Червоні дияволи" з Африки стали суперниками переможця Ліги чемпіонів німецької "Баварії" у півфіналі.

Реклама

Вболівальник "Аль-Ахлі"

Вболівальник "Аль-Ахлі" / Фото: Reuters

В тренді
Танці на столі з шампанським: Ярослава Магучіх відривається після рекордного стрибка

Раніше учасник клубного чемпіонату світу знявся з турніру через карантинні обмеження. ФІФА не стала шукати заміну "Окленд Сіті", який знявся.

Нагадаємо, що в 2021 році пройде відразу два клубних чемпіонату світу. У січні турнір прийме Катар, а в грудні найсильнішого на планеті будуть визначати в Японії.

Дивіться, як "Баварія" грала в Лізі чемпіонів

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Баварія чвертьфінал Палмейрас Аль-Ахлі Тигрес Мексика клубний чемпіонат світу
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
Модель, яка підкорила українського воротаря:
Модель, яка підкорила українського воротаря: "Мене аж тіпає – так за ним сумую"Футбол
"Дивись, щоб тебе не поховали": Воронін влаштував розборки, захищаючи СелезньоваФутбол
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкою
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкоюФутбол
Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги
Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги "Барселони" над "Гранадою"Футбол
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої грудиФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти