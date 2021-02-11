Коронавирус в "Баварии" перед финалом ЧМ: минус Мюллер

Результат теста пришел в день матча

Сегодня в Катаре финал клубного чемпионата мира по футболу. Трофей разыграют немецкая "Бавария" и мексиканский "Тигрес". Начало – в 20:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Тигрес".

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А за несколько часов до встречи стало известно, что немецкому клубу не поможет форвард Томас Мюллер. Тест Мюллера на коронавирус дал положительный результат, сообщает Goal. Анализ был взят 10 февраля после тренировки.

Напомним, в 1/2 финала клубного чемпионата мира "Бавария" обыграла 2:0 египетский "Аль-Ахли" благодаря дублю Роберта Левандовски.

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В свою очередь, "Тигрес" на пути в финал неожиданно одолел бразильский "Палмейрас" 1:0. Победу мексиканцам принес гол экс-игрока сборной Франции Андре-Пьера Жиньяка. Интересно, что никогда еще представитель Северной Америки не выступал в финале клубного мундиаля.

"Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов:

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