Король! Чемпіонське фото Зінченка викликало потоки сліз у одноклубника

Після виграшу третього чемпіонського титулу англійської Прем'єр-ліги український легіонер Манчестер Сіті надів собі на голову корону – Марез не залишився байдужим

Олександр Зінченко оригінально відреагував на дострокове завоювання чемпіонського титулу в Англії після того, як Лестер обіграв МЮ 2:1 і Манчестер Сіті став недосяжним для переслідувачів.

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Для капітана збірної України Олександра Зінченка це вже третє чемпіонство в Англії разом з Сіті. До цього він перемагав у Прем'єр-лізі в 2018 і 2019 роках.

Капітан збірної України опублікував у себе в Instagram фото, як він сидить на троні, а за його спиною – три чемпіонські кубки АПЛ з коронами, одна з яких красується одночасно і над головою самого Зінченка, створюючи йому образ короля.

"Неймовірно" – підписав цей знімок англійською Зінченко

Цікаво, що одноклубник Олександра в МанСіті Ріяд Марез в коментарях під цим постом українця залишив три ридаючих емодзі, викликавши у фоловерів Зінченка здивування: "Чого ти плачеш? Радіти треба!"

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Але, схоже, ці потоки сліз Мареза були від сміху, викликаного "скромністю" фотографії Зінченка.

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Нагадаємо, 29 травня Зінченко може виграти головний трофей свого життя, якщо в фіналі Ліги чемпіонів його МанСіті здолає Челсі.