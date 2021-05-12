Король! Чемпіонське фото Зінченка викликало потоки сліз у одноклубника

Олександр Зінченко оригінально відреагував на дострокове завоювання чемпіонського титулу в Англії після того, як Лестер обіграв МЮ 2:1 і Манчестер Сіті став недосяжним для переслідувачів.
Для капітана збірної України Олександра Зінченка це вже третє чемпіонство в Англії разом з Сіті. До цього він перемагав у Прем'єр-лізі в 2018 і 2019 роках.
Капітан збірної України опублікував у себе в Instagram фото, як він сидить на троні, а за його спиною – три чемпіонські кубки АПЛ з коронами, одна з яких красується одночасно і над головою самого Зінченка, створюючи йому образ короля.
"Неймовірно" – підписав цей знімок англійською Зінченко
Цікаво, що одноклубник Олександра в МанСіті Ріяд Марез в коментарях під цим постом українця залишив три ридаючих емодзі, викликавши у фоловерів Зінченка здивування: "Чого ти плачеш? Радіти треба!"
Але, схоже, ці потоки сліз Мареза були від сміху, викликаного "скромністю" фотографії Зінченка.
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Нагадаємо, 29 травня Зінченко може виграти головний трофей свого життя, якщо в фіналі Ліги чемпіонів його МанСіті здолає Челсі.