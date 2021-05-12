Русский
$ 27,67
33,67
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Король! Чемпіонське фото Зінченка викликало потоки сліз у одноклубника

12 травня, 08:05

Олег Люлька Олег Люлька

Після виграшу третього чемпіонського титулу англійської Прем'єр-ліги український легіонер Манчестер Сіті надів собі на голову корону – Марез не залишився байдужим

Олександр Зінченко оригінально відреагував на дострокове завоювання чемпіонського титулу в Англії після того, як Лестер обіграв МЮ 2:1 і Манчестер Сіті став недосяжним для переслідувачів.

Реклама

Для капітана збірної України Олександра Зінченка це вже третє чемпіонство в Англії разом з Сіті. До цього він перемагав у Прем'єр-лізі в 2018 і 2019 роках.

Капітан збірної України опублікував у себе в Instagram фото, як він сидить на троні, а за його спиною – три чемпіонські кубки АПЛ з коронами, одна з яких красується одночасно і над головою самого Зінченка, створюючи йому образ короля.

"Неймовірно" – підписав цей знімок англійською Зінченко

Цікаво, що одноклубник Олександра в МанСіті Ріяд Марез в коментарях під цим постом українця залишив три ридаючих емодзі, викликавши у фоловерів Зінченка здивування: "Чого ти плачеш? Радіти треба!"

Реклама

Але, схоже, ці потоки сліз Мареза були від сміху, викликаного "скромністю" фотографії Зінченка.

Читайте також: Перед фіналом Ліги чемпіонів Гвардіола захоплюється Зінченком

Нагадаємо, 29 травня Зінченко може виграти головний трофей свого життя, якщо в фіналі Ліги чемпіонів його МанСіті здолає Челсі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Найгірше пенальті в історії: футболіст зганьбився, намагаючись повторити Мілевського
Найгірше пенальті в історії: футболіст зганьбився, намагаючись повторити МілевськогоФутбол
"Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відсвяткувавши день народження з росіяниномФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії АФутбол
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годин
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годинЧУ з футболу
Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинець
Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинецьФутбол
У Росії хочуть, щоб Зінченко в разі перемоги привіз до них трофей Ліги чемпіонів
У Росії хочуть, щоб Зінченко в разі перемоги привіз до них трофей Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти