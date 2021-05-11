Зінченко зробив хет-трик в Англії: МЮ подарував ворогам-сусідам дострокове чемпіонство

Манчестер Юнайтед поступився Лестеру в матчі 36-го туру Прем'єр-ліги і дозволив команді українського футболіста знову виграти титул на туманному Альбіоні

Зінченко з Гюндоганом і Фоденом / Фото: Reuters

У матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги МЮ вдома приймав Лестер, який веде боротьбу за бронзові медалі чемпіонату. Гості зуміли переграти другий склад "Дияволів" з рахунком 2:1 і гарантувати дострокове чемпіонство Манчестер Сіті. Раніше повідомлялося, що перед фіналом Ліги чемпіонів Гвардіола захоплюється Зінченком.

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Команди з Манчестера зіграли по 35 матчів і за три тури до кінця сезону в АПЛ між ними 10 очок. Тому у підопічних Сульшера не залишилося навіть математичних шансів наздогнати хлопців Хосепа Гвардіоли.

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Для капітана збірної України Олександра Зінченка це вже третє чемпіонство в Англії разом з Сіті. До цього він перемагав в Прем'єр-лізі у 2018-му і 2019 році. Всього Манчестер Сіті ставав чемпіоном АПЛ сім разів.

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Тим часом Манчестер Юнайтед, набравши у 35 матчах 70 очок, займає друге місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Лестер з 66 балами піднявся на третє місце, знову відсунувши Челсі (64) на четверту сходинку.

Раніше Тухель зробив другу підніжку Гвардіолі. Під час репетиції фіналу Ліги чемпіонів Челсі дотиснув МанСіті.

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