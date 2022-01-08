Копія Ярмоленка, але молодша: Шеві купили забивного нападника

Дженоа оформив другий зимовий трансфер. Черговим новачком команди Андрія Шевченка став нападник Келвіна Йебоа, який раніше виступав за австрійський Штурм

Андрію Шевченко купили ще одного гравця / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

За Єбоа Дженоа заплатив 6,5 мільйона євро. Футболіст може зіграти як на фланзі атаки, так і у центрі нападу. Майже копія Андрія Ярмоленка, тільки українця Дженоа собі дозволити не може.

Читайте також: Чарівник! Шева підірвав Мережу розкішним прийомом м'яча

Реклама

Цього сезону 21-річний футболіст встиг забити за Штурм 14 м'ячів. Він був найкращим бомбардиром команди.

До речі, підписати 21-річного ганця дозволив той факт, що він має італійський паспорт. Келвін навіть встиг дебютувати за молодіжну збірну Італії.

Реклама

Нагадаємо, що першим зимовим новачком Дженоа став швейцарський захисник Сільван Хефті, який два останні сезони відіграв за Янг Бойз

Напередодні Шевченко знову не програв в Італії. Хоча статистика його команди шокує. Дженоа опустився вже у зону вильоту Серії А.