Шевченко знову не програв у Італії. Хоча статистика шокує

Дженоа не програє другий матч поспіль у чемпіонаті Італії під керівництвом Андрія Шевченка. Сьогодні гостьова нічия із Сассуоло – 1:1 .
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Генуезцям вдався швидкий гол. Калеб Екубан віддав шикарну передачу на Маттіа Дестро, котрий п'ятою відправив м'яч у ворота.
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Далі Дженоа пішла у глуху оборону і протрималася до перерви. Але щойно розпочався другий тайм Доменіко Берарді ударом у лівий кут зрівняв рахунок.
Нічия, яку в актив може занести Дженоа. Адже подивіться лише на статистику, вона вражає:
- Володіння м'ячем: 74% – 26%
- Удари: 28 – 4.
- Удари у площину: 7 – 1.
- Передачі: 669 – 174
- Атаки: 187 – 59
І все це на користь Сассуоло.