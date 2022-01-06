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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шевченко знову не програв у Італії. Хоча статистика шокує

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
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6 січня, 19:41
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Дженоа не змогла втримати перемогу над Сассуоло, але навіть нічиєю генуезький клуб має бути задоволений
Клуб з Генуї зіграв внічию з Сассуоло
Клуб з Генуї зіграв внічию з Сассуоло / Фото: Колаж: Сьогодні

Дженоа не програє другий матч поспіль у чемпіонаті Італії під керівництвом Андрія Шевченка. Сьогодні гостьова нічия із Сассуоло – 1:1 .

Дивіться також сьогодні два поєдинки Серії А:

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Генуезцям вдався швидкий гол. Калеб Екубан віддав шикарну передачу на Маттіа Дестро, котрий п'ятою відправив м'яч у ворота.

Далі Дженоа пішла у глуху оборону і протрималася до перерви. Але щойно розпочався другий тайм Доменіко Берарді ударом у лівий кут зрівняв рахунок.

Нічия, яку в актив може занести Дженоа. Адже подивіться лише на статистику, вона вражає:

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  • Володіння м'ячем: 74% – 26%
  • Удари: 28 – 4.
  • Удари у площину: 7 – 1.
  • Передачі: 669 – 174
  • Атаки: 187 – 59

І все це на користь Сассуоло.

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