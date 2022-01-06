Ювентус – Наполі: онлайн-трансляція матчу

У четвер, 6 січня, у Турині буде зіграний матч 20-го туру італійської Серії А. Ювентус приймає Наполі.
Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Ми проведемо текстову трансляцію матчу Ювентус – Наполі. Стежте за центральним поєдинком чемпіонату Італії у нашому онлайні.
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ЮВЕНТУС – НАПОЛІ
Турнірні розклади
Ювентус займає незвичну собі п'яту позицію. Мінус 12 очок від лідера "Інтера".
Останні 10 ігор у всіх турнірах для Ювентуса були непоганими: 7 перемог, 2 поразки та 1 нічия.
Наполі розташувався на третьому місці у Серії А. Відстає від лідера на 7 очок.
Неаполітанців штормить останнім часом. У 10 останніх матчі у команди всього 3 перемоги, 2 нічиї та 5 поразок!
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Котирування
У букмекерських конторах переможці зустрічі господарі поля. Коефіцієнт на перемогу Ювентуса – 1.66, на нічию – 4.00, на перемогу Наполі – 5.50.
Імовірність перемоги Ювентуса – 58%, нічиї – 24%, перемоги Наполі – 18%.
Історія протистояння
У чемпіонатах Італії команди грають друг з одною з 1926 року. За цей час було зіграно 157 матчів – 74 перемоги Ювентуса, 48 нічиїх, 35 зустрічей виграв Наполі.
П'ять останніх зустрічей у Серії А:
- 11.09.2021. Наполі – Ювентус – 2:1
- 07.04.2021. Ювентус – Наполі – 2:1
- 13.02.2021. Наполі – Ювентус – 1:0
- 26.01.2020. Наполі – Ювентус – 2:1
- 31.08.2019. Ювентус – Наполі – 4:3
Де дивитись матч
В Україні пряму трансляцію поєдинку можна переглянути на сайті MEGOGO.