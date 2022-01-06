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Шевченко снова не проиграл в Италии. Хотя статистика шокирует

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
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6 января, 19:41
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Дженоа не смогла удержать победу над Сассуоло, но даже ничьей генуэзский клуб должен быть доволен
Клуб из Генуи сыграл вничью с Сассуоло
Клуб из Генуи сыграл вничью с Сассуоло / Фото: Коллаж: Сегодня

Дженоа не проигрывает второй матч подряд в чемпионате Италии под руководством Андрея Шевченко. Сегодня гостевая ничья с Сассуоло – 1:1 .

Смотрите также сегодня два поединка Серии А:

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Генуэзцам удался быстрый гол. Калеб Экубан отдал шикарную передачу на Маттиа Дестро, который пяткой отправил мяч в ворота.

Далее Дженоа ушла в глухую оборону и продержалась до перерыва. Но как только начался второй тайм Доменико Берарди ударом в левый угол сравнял счет.

Ничья, которую себе в актив может занести Дженоа. Ведь посмотрите лишь на статистику, она впечатляет:

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  • Владение мячом: 74% – 26%
  • Удары: 28 – 4.
  • Удары в створ: 7 – 1.
  • Передачи: 669 – 174
  • Атаки: 187 – 59

И все это в пользу Сассуоло.

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