Шевченко снова не проиграл в Италии. Хотя статистика шокирует

Дженоа не смогла удержать победу над Сассуоло, но даже ничьей генуэзский клуб должен быть доволен

Клуб из Генуи сыграл вничью с Сассуоло / Фото: Коллаж: Сегодня

Дженоа не проигрывает второй матч подряд в чемпионате Италии под руководством Андрея Шевченко. Сегодня гостевая ничья с Сассуоло – 1:1 .

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Генуэзцам удался быстрый гол. Калеб Экубан отдал шикарную передачу на Маттиа Дестро, который пяткой отправил мяч в ворота.

Далее Дженоа ушла в глухую оборону и продержалась до перерыва. Но как только начался второй тайм Доменико Берарди ударом в левый угол сравнял счет.

Ничья, которую себе в актив может занести Дженоа. Ведь посмотрите лишь на статистику, она впечатляет:

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Владение мячом: 74% – 26%

74% – 26% Удары: 28 – 4.

28 – 4. Удары в створ: 7 – 1.

7 – 1. Передачи: 669 – 174

669 – 174 Атаки: 187 – 59

И все это в пользу Сассуоло.