Милан – Рома: онлайн-трансляция матча

В четверг, 6 января, на "Сан-Сиро" будет сыгран матч 20-го тура итальянской Серии А. Милан принимает Рому.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Мы проведем текстовую трансляцию матча Милан – Рома. Следите за центральным поединком чемпионата Италии в нашем онлайне.

Милан занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 42 очка.

Последние 10 игр во всех турнирах для Милана были неоднозначными: 4 победы, 4 поражения и 2 ничьи.

Рома расположилась на шестом месте в Серии А, в их активе 32 очка.

У Ромы результаты за последние 10 матчей выглядят получше, чем у их соперника: 6 побед, 3 поражение и 1 ничья.

Прогноз на матч от комментатора Кирилла Круторогова

В букмекерских конторах фавориты встречи хозяева поля. Коэффициент на победу Милана – 2.12, на ничью – 3.60, на победу Ромы – 3.45.

Вероятность победы Милана – 47%, ничьей – 26% – победы Ромы – 27%.

