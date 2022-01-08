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Чарівник! Шева підірвав Мережу розкішним прийомом м'яча

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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МаленькийСереднійВеликий
8 січня, 14:57
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Андрій Шевченко вразив фанатів філігранною технікою, яку продемонстрував під час останнього матчу своєї Дженоа проти Сассуоло
Шевченко - красень!
Шевченко - красень! / Фото: Колаж: Сьогодні

У одному з моментів захисники Сассуоло винесли м'яч далеко зі свого штрафного майданчика і той полетів аж за край поля – в район технічної зони Дженоа.

І тут 45-річний Шевченко, володар "Золотого м'яча"-2004, видав шоу!

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Одним дотиком коуч "грифонів" прийняв м'яч, що падав із величезної висоти, правою ногою. А потім елегантно ним пожонглював.

І все це – будучи в черевиках, а не бутсах.

"Майстер-клас від Шевченка", – так підписав це відео інстаграм-акаунт Дженоа.

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Нагадаємо, той поєдинок завершився внічию 1:1. Дженоа залишається в зоні вильоту Серії А – на передостанньому рядку.

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Тим часом уболівальники Дженоа, коментуючи відео шикарного приборкання Шевою м'яча, не скупляться на захоплені відгуки:

  • Чарівник!
  • У мене всього одне питання – чому він не на полі
  • Випустіть його бодай на 30 хвилин

Раніше ми писали, що Шеву хотіли б бачити тренером збірної Польщі, але вважають це неможливим через його контракт із Дженоа.

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