Чарівник! Шева підірвав Мережу розкішним прийомом м'яча

Андрій Шевченко вразив фанатів філігранною технікою, яку продемонстрував під час останнього матчу своєї Дженоа проти Сассуоло

Шевченко - красень! / Фото: Колаж: Сьогодні

У одному з моментів захисники Сассуоло винесли м'яч далеко зі свого штрафного майданчика і той полетів аж за край поля – в район технічної зони Дженоа.

І тут 45-річний Шевченко, володар "Золотого м'яча"-2004, видав шоу!

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Одним дотиком коуч "грифонів" прийняв м'яч, що падав із величезної висоти, правою ногою. А потім елегантно ним пожонглював.

І все це – будучи в черевиках, а не бутсах.

"Майстер-клас від Шевченка", – так підписав це відео інстаграм-акаунт Дженоа.

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Нагадаємо, той поєдинок завершився внічию 1:1. Дженоа залишається в зоні вильоту Серії А – на передостанньому рядку.

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Тим часом уболівальники Дженоа, коментуючи відео шикарного приборкання Шевою м'яча, не скупляться на захоплені відгуки:

Чарівник!

У мене всього одне питання – чому він не на полі

Випустіть його бодай на 30 хвилин

Раніше ми писали, що Шеву хотіли б бачити тренером збірної Польщі, але вважають це неможливим через його контракт із Дженоа.