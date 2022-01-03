П'ять мільйонів євро! Шевченко купив собі першого футболіста у Дженоа

В італійський клуб перейшов швейцарський захисник Сільван Хефті, який два останні сезони відіграв за Янг Бойз

Шевченко зміцнює захист / Фото: Колаж: Сьогодні

Дженоа офіційно повідомила про перехід захисника Янг Бойз Сільван Хефті. За чутками, за 24-річного гравця заплатили 5 млн євро.

Цього сезону Хефті був одним із ключових гравців Янг Бойз у Лізі чемпіонів. Він провів шість матчів, забив гол та зробив результативну передачу.

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Також Сільван регулярно викликається до молодіжної збірної Швейцарії.

Генеральний менеджер Дженоа Йоханнес Шпорс прокоментував прихід у команду швейцарського футболіста:

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"Я дуже радий, що нам вдалося переконати Сільвана Хефті приєднатися до нас. Ми посилюємо правий фланг молодим, але досвідченим гравцем".

Нагадаємо, що свій перший поєдинок нового року "грифони" проведуть 6 січня проти Сассуоло. На тренерському містку Андрія Шевченка замінюватиме його помічник Мауро Тассотті, оскільки перед святами українець підхопив коронавірус.

Андрій Шевченко пропустить наступний матч Дженоа / Фото: Reuters

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Після 19-ти зіграних турів Дженоа посідає 18-е місце в турнірній таблиці Серії А. Від рятівного 17-го рядка "грифонів" відокремлює п'ять балів.