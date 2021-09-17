Кожному гравцеві – навушники! Тренер Баварії закликав зробити революцію у футболі

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсман закликав модернізувати футбол. Наставник вважає, що пора активніше використовувати технології.
Читайте також: Революція у футболі: ФІФА скорочує ігровий час і вилучає за жовту картку
Як приклад Нагельсман взяв американський футбол, в якому в шоломи гравців вбудовані навушники для комунікації з тренерами.
"В американському футболі далеко просунулися в технічному плані. Квотербеки чують тренерів за допомогою навушників.
Але в нашому футболі занадто багато традиціоналізму, ми не даємо можливості для інновацій. Іноді ми втрачаємо ці можливості. Однак в майбутньому у нас з'являться шанси зробити футбол більш сучасним.
Зараз спілкування тренерів з гравцями обмежене. Але нам вона потрібне. Ми хочемо, щоб у футболістів були якісь пристрої, щоб з ними можна було зв'язатися по ходу матчу" , – цитує Нагельсмана Sport.de.
Читайте також: Боснійська клуб став першою жертвою нового правила УЄФА
Цікаво, що глава Суперліги Флорентіно Перес стверджує, що для сучасної молоді перегляд футболу занадто нудний - і з цим треба щось робити.