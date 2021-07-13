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Боснійська клуб став першою жертвою нового правила УЄФА

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 липня, 23:52
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УЄФА скасував правило виїзного гола з цього сезону, тому Борацу довелося грати додатковий час з Клужем, де румуни змогли забити рятівний гол
Борац обіграв Клуж, але дальше йдуть румуни
Борац обіграв Клуж, але дальше йдуть румуни

З цього сезону УЄФА скасував правило виїзного гола, яке існувало 56 років. Згідно з ним за рівного рахунку в двоматчевому протистоянні в єврокубках в наступний раунд виходить команда, що забила більше голів на чужому полі.

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Сьогодні таке трапилося в кваліфікації Ліги чемпіонів. Боснійська клуб Борац обіграв в основний час румунський Клуж – 2:0, після поразки в гостях – 1:3. Отже, за старими правилами Борац виходив в наступний раунд, оскільки забив гол в Румунії. Тепер ж командам довелося грати додатковий час. І тут на 118-й хвилині гол Кіпчу приніс Клужу перемогу і путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.

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9
2
Уельс
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4
4
Турція
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2
Данія
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3
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3
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Росія
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Австрія
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Північна Македонія
3
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0
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#
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І
Г
О
1
Англія
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7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
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4
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Шотландія
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1:5
1
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І
Г
О
1
Швеція
3
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2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
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4
Польща
3
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1
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5
2
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3
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4
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