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Революція в футболі: ФІФА скорочує ігровий час і вилучає за жовту картку

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 липня, 14:09
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ФІФА організувала юнацький турнір, щоб протестувати там зміни в правилах. Головне з них – це скорочення ігрового часу, буде два тайми по 30 хвилин
Замін у футболі скоро може бути багато
Замін у футболі скоро може бути багато

Міжнародна федерація футболу затіяла революцію. Зараз тестуються нові правила, які можуть кардинально змінити гру. На товариському турнірі Future of Football Cup серед юнаків до 19 років випробовують п'ять нових правил.

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В першу чергу, це стосується зміни ігрового часу. Пропонується грати 2 тайми по 30 хвилин кожен, при цьому час зупиняється при кожній зупинці гри. Також використовується необмежена кількість замін, аути вводяться ногою, а при отриманні жовтої картки гравець покидає поле на 5 хвилин.

Після турніру ФІФА оцінить, надали ці зміни позитивний вплив і чи можуть вони бути реалізовані на професійному рівні.

В тренді

Цікаво, що глава Суперліги Флорентіно Перес першим виступив за скорочення ігрового часу. Перес стверджує, що для сучасної молоді перегляд футболу занадто нудний – і з цим треба щось робити.

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