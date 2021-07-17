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Революция в футболе: ФИФА сокращает игровое время и удаляет за желтую карточку

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 июля, 14:09
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ФИФА организовала юношеский турнир, чтобы протестировать там изменения в правилах. Главное из них – это сокращение игрового времени, будет два тайма по 30 минут
Замен в футболе скоро может быть много
Замен в футболе скоро может быть много

Международная федерация футбола затеяла революцию. Сейчас тестируются новые правила, которые могут кардинально изменить игру. На товарищеском турнире Future of Football Cup среди юношей до 19 лет испытывают пять новых правил.

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В первую очередь, это касается изменения игрового времени. Предлагается играть 2 тайма по 30 минут каждый, при этом время останавливается при каждой остановке игры. Также используется неограниченное количество замен, ауты вводятся ногой, а при получении желтой карточки игрок покидает поле на 5 минут.

После турнира ФИФА оценит, оказали ли эти изменения положительное влияние и могут ли они быть реализованы на профессиональном уровне.

В тренде

Интересно, что глава Суперлиги Флорентино Перес первым выступил за сокращение игрового времени. Перес утверждает, что для современной молодежи просмотр футбола слишком скучен – и с этим нужно что-то делать.

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