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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Каждому игроку – наушники! Тренер Баварии призвал сделать революцию в футболе

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
17 сентября, 22:22
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Юлиан Нагельсман считает, что в футболе слишком много традиционализма и от этого следует избавляться. Нужно брать пример с американского футбола
В американском футболе от дождя наушники спасет шлем
В американском футболе от дождя наушники спасет шлем

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсман призвал модернизировать футбол. Наставник считает, что пора активней использовать технологии.

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В качестве примера Нагельсман взял американский футбол, в котором в шлемы игроков встроены наушники для коммуникации с тренерами.

"В американском футболе далеко продвинулись в техническом плане. Квотербеки слышат тренеров с помощью наушников.

Но в нашем футболе слишком много традиционализма, мы не даем возможности для инноваций. Иногда мы упускаем эти возможности. Однако в будущем у нас появятся шансы сделать футбол более современным.

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Сейчас общение тренеров с игроками ограничено. Но нам оно нужно. Мы хотим, чтобы у футболистов были какие-то устройства, чтобы с ними можно было связаться по ходу матча", – цитирует Нагельсмана Sport.de.

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Интересно, что глава Суперлиги Флорентино Перес утверждает, что для современной молодежи просмотр футбола слишком скучен – и с этим нужно что-то делать.

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