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Боснийский клуб стал первой жертвой нового правила УЕФА

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 июля, 23:52
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УЕФА отменил правило выездного гола с этого сезона, поэтому Борацу пришлось играть дополнительное время с Клужем, где румыны смогли забить спасительный гол
Борац обыграл Клуж, но дальше идут румыны
Борац обыграл Клуж, но дальше идут румыны

С этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола, которое существовало 56 лет. Согласно ему при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

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Сегодня такое случилось в квалификации Лиги чемпионов. Боснийский клуб Борац обыграл в основное время румынский Клуж – 2:0, после поражения в гостях – 1:3. Таким образом, по старым правилам Борац выходил в следующий раунд, поскольку забил гол в Румынии. Теперь ж командам пришлось играть дополнительное время. И тут на 118-й минуте гол Кипчу принес Клужу победу и путевку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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