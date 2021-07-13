Боснийский клуб стал первой жертвой нового правила УЕФА

УЕФА отменил правило выездного гола с этого сезона, поэтому Борацу пришлось играть дополнительное время с Клужем, где румыны смогли забить спасительный гол

Борац обыграл Клуж, но дальше идут румыны

С этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола, которое существовало 56 лет. Согласно ему при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

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Сегодня такое случилось в квалификации Лиги чемпионов. Боснийский клуб Борац обыграл в основное время румынский Клуж – 2:0, после поражения в гостях – 1:3. Таким образом, по старым правилам Борац выходил в следующий раунд, поскольку забил гол в Румынии. Теперь ж командам пришлось играть дополнительное время. И тут на 118-й минуте гол Кипчу принес Клужу победу и путевку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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