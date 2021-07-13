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Суперкубок УЕФА – Харькову! Власти города сделали амбициозное заявление

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
13 июля, 22:17
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Руководство Харькова намерено побороться за проведения в городе матча за Суперкубок УЕФА в 2025 году, трофей разыгрывают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы
Стадион "Металлист" готов принять битву за евротрофей
Стадион "Металлист" готов принять битву за евротрофей

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов инициировал включение Харькова в список городов-кандидатов на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2025 года на стадионе "Металлист".

Соответствующее письмо он направил президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко.

По словам Игоря Терехова, Харьков имеет развитую инфраструктуру, необходимую для проведения мероприятий столь высокого уровня: современный стадион, международный аэропорт, мощный гостиничный фонд, футбольные тренировочные базы, места для отдыха гостей города и пр.

"Со времен Евро-2012 на стадионе "Металлист" было проведено более 20 матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов с безупречными оценкам от экспертов УЕФА. Без сомнения, Харьков готов к проведению матча наивысшего уровня", – цитирует Терехова сайт Харьковского городского совета.

Также он напомнил, что национальная сборная команда Украины по футболу тренировочные сборы перед чемпионатом Европы-2020 провела в Харькове.

Стадион
Стадион "Металлист". Фото: Игорь Терехов

Напомним, что в Суперкубке УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом году трофей разыграют Челси и Вильярреал. Поединок пройдет 11 августа в Белфасте.

Смотрите, как Челси выиграл ЛЧ:

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