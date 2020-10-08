Аут с ноги и улетные угловые: футболу приготовили новые правила

Знаменитый француз Арсен Венгер придумал, как сделать футбол еще более забивным

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала", глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола француз Арсен Венгер предложил изменить некоторые футбольные правила, что сделает игру более богатой на голы. Напомним, накануне земляки Венгера французы разгромили Украину 7:1.

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"Мы рассматриваем некоторые нововведения. Можно разрешить осуществлять угловые, при подаче которых мяч вылетает за пределы поля, а потом возвращается в игру. Это создаст новые возможности для гола"

Венгер вместе с бывшим боссом украинских судей Коллиной / Фото: Getty Images

"Также я хотел бы изменить правило вбрасывания аута. За пять минут до конца матча вбрасывание должно давать преимущество, но на самом деле в такой ситуации у вбрасывающей команды 9 игроков, а у соперника 10. По статистике, в 8 из 10 таких ситуаций команда теряет мяч. Нужно дать возможность вводить мяч ногой на своей половине поля", – считает Арсен Венгер, которого цитирует L’Equipe

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Добавим, что ранее Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках. "Команды играют дома с мыслью, что каждый пропущенный гол – это наполовину вылет", – заявил Арсен. Но пока это правило остается в силе.

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Отметим, что 70-летний Арсен Венгер тренировал "Нанси", "Монако", японский клуб "Нагоя Гампус". В 1996 году француз возглавил лондонский "Арсенал", с которым проработал до 2018 года, завоевав три чемпионских титула, семь раз выиграв Кубок Англии и один раз выйдя в финал Лиги чемпионов.

Смотрите, как Франция обыграла Украину 7:1

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