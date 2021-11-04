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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Карасьов, який ти розумово відсталий суддя": фанати Бешикташа ненавидять російського арбітра

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
4 листопада, 11:39
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Бригада російського арбітра Сергія Карасьова відпрацювала на матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Спортингом та Бешикташем
Сергій Карасьов
Сергій Карасьов / Фото: Getty Images

Португальський клуб переміг суперника з рахунком 4:0, але турецькі фанати звинуватили у розгромній поразці російського арбітра.

На 30-й хвилині захисник Бешикташа Ридван Йилмаз порушив правила у своєму штрафному майданчику. Він штовхнув у спину гравця Спортінга, а Карасьов без роздумів призначив пенальті. До точки підійшов Педру Гонсалвеш, який холоднокровно переграв воротаря Дестаноглу – 1:0.

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Під кінець матчу Бешикташ залишився вдесятьох. Карасьов вилучив півзахисника Жозефа де Соуза. Бразилець пішов у підкат і побачив перед собою другу жовту картку.

Турецькі фанати висловили невдоволення роботою російської бригади, звинувативши Карасьова у розгромній поразці.

Все обурення роботою Карасьова турецькі вболівальники висловлювали у твіттері.

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hasanyildiz36: "Сергій Карасьов знову робить те, що вміє найкраще".

CemilBesiktasli: "Карасьов, який же ти розумово відсталий суддя".

akankrc99: "Сергій Карасьов – ворог".

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Ramesoon: "Карасьов, я тебе ненавиджу"

Суддівством обурювалися не лише фанати Бешикташа. Арбітр матчу Боруссія Д – Аякс прийняв сумнівне рішення, коли вилучив гравця німецької команди Матса Хуммельса.

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