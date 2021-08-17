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Рапід Відень --
Зоря --
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Динамо --
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Ворскла --
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Верес --
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Шахтар --
21 серпня 19:30
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Рух --
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Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
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Інгулець --
Маріуполь --
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Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
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Верес --
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Минай --
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Як Україні потрапити на ЧС-2022: схема для нового тренера збірної

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
17 серпня, 10:25
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Здобути пряму путівку на світову першість українцям вже майже нереально – залишається вигризати другу сходинку у відборі, а потім вигравати два матчі в плей-оф
ЧС-2022 і збірна України. Колаж - "Сьогодні"
ЧС-2022 і збірна України. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Reuters

Наступний чемпіонат світу з футболу відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі. Потрапити туди збірній України буде вкрай важко, адже турнірний спадок від Андрія Шевченка новому тренеру "синьо-жовтих" дістався не найкращий.

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ХТО ПОТРАПЛЯЄ НА ЧС-2022 ВІД ЄВРОПИ

Напряму – тільки переможці 10 відбіркових груп.

Збірна України в березні подарувала було надію вболівальникам на те, що може поборотися за першу сходинку, зігравши в Парижі з Францією внічию 1:1. Проте подальші, вже домашні, нічиї з фінами (1:1) і казахстанцями (1:1) майже позбавили українців шансів на виграш групи.

Тут би другу сходинку посісти...

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Розклад збірної України у відборі

  • 1 вересня. Казахстан – Україна
  • 4 вересня. Україна – Франція
  • 9 жовтня. Фінляндія – Україна
  • 12 жовтня. Україна – Боснія і Герцеговина
  • 16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна

Збірна України
Збірна України / Фото: Getty Images

ХТО ЩЕ ПОТРАПЛЯЄ НА ЧС

Якщо посядемо другий рядок, нас чекає плей-оф за потрапляння на катарський "світ"-2022. У цьому плей-оф за три путівки на ЧС посперечаються відразу 12 збірних. 10 – ті, що посіли другу сходинку у відбіркових групах. Ще дві – найкращі переможці груп Ліги націй-2020/21, які не вийшли на чемпіонат світу через європейську кваліфікацію і не заробили в ній путівку до "стиків".

Таблиця других сходинок відбору ЧС-2022

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Збірна України
Збірна України / Фото: Reuters

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ПЛЕЙ-ОФ

Дванадцять команд будуть поділені на три шляхи, в кожному відубудуться півфінал (24-25 березня) і фінал (28-29 березня), що складаються з одного матчу. Три переможці "стиків" і потраплять до фінальної стадії ЧС-2022.

Півфінальні матчі плей-оф відбудуться на полях команд, які посядуть перші шість місць в таблиці других збірних відбору. Місце проведення фіналів визначить жереб.

ОТЖЕ

Щоб потрапити на ЧС-2022, збірный України в боротьбі з Фінляндією і Боснією і Герцеговиною потрібно зберегти за собою другий рядок у відборі, а потім ще виграти два матчі плей-оф у суперників рівня Швейцарії та Чехії.

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І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
3
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