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Швейцарія 3
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20 червня 19:00 Відео
Італія 1
Уельс 0
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Без уколу – немає футболу. На ЧС-2022 потраплять тільки вакциновані фани

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 червня, 21:33
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Влада Катару вважає, що до кінця наступного року більшість країн світу вакцинують своїх громадян від коронавірусу
В Катарі можна буде вболівати тільки після вакцини
В Катарі можна буде вболівати тільки після вакцини / Фото: AFP

Прем'єр-міністр Катару Халід Бін Халіфа Бін Абдулазіз аль Тані повідомив, що на чемпіонат світу 2022 року потраплять тільки вакциновані глядачі.

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"Ближче до початку чемпіонату світу в Катарі більшість країн світу вакцинують своїх громадян. Катар не дозволить допуск на стадіони вболівальників без отримання вакцини в повному обсязі. Наша головна мета – захистити здоров'я людей", – сказав прем'єр.

Під час пандемії в Катарі зареєстровано майже 221 тисяча випадків зараження і 585 смертей.

Чемпіонат світу в Катарі стартує 21 листопада 2022 року.

Раніше ми розповідали, що в матчі кваліфікації ЧС-2022 в Азії проти Монголії через підозри на зараження коронавірусів були відсіяні усі три воротарі Киргизстану . Змінити амплуа змушений був захисник Айзар Акмат.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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