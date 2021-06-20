Без уколу – немає футболу. На ЧС-2022 потраплять тільки вакциновані фани

Влада Катару вважає, що до кінця наступного року більшість країн світу вакцинують своїх громадян від коронавірусу

В Катарі можна буде вболівати тільки після вакцини / Фото: AFP

Прем'єр-міністр Катару Халід Бін Халіфа Бін Абдулазіз аль Тані повідомив, що на чемпіонат світу 2022 року потраплять тільки вакциновані глядачі.

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"Ближче до початку чемпіонату світу в Катарі більшість країн світу вакцинують своїх громадян. Катар не дозволить допуск на стадіони вболівальників без отримання вакцини в повному обсязі. Наша головна мета – захистити здоров'я людей", – сказав прем'єр.

Під час пандемії в Катарі зареєстровано майже 221 тисяча випадків зараження і 585 смертей.

Чемпіонат світу в Катарі стартує 21 листопада 2022 року.

Раніше ми розповідали, що в матчі кваліфікації ЧС-2022 в Азії проти Монголії через підозри на зараження коронавірусів були відсіяні усі три воротарі Киргизстану . Змінити амплуа змушений був захисник Айзар Акмат.