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Майстер! Захисник став у ворота у відборі на ЧС-2022 після втрати трьох воротарів

Олена Павлова Олена Павлова
7 червня, 17:53
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За дві години до поєдинку 9-го туру кваліфікації ЧС-2022 проти Монголії Киргизія втратила всіх голкіперів і звернулася за допомогою до польового гравця Айзара Акматова
Айзар Акматов
Айзар Акматов / Фото: Instagram

Коронавірус хоч і відступає потихеньку, але все ще ставить підніжки спортсменам. Так, у вкрай важкому становищі перед матчем відбору на чемпіонат світу-2022 опинилася збірна Киргизії, втративши всіх трьох воротарів. Раніше ми повідомляли, що КНДР заборонили брати участь у відборі на ЧС-2022 через пандемію.

За дві години до поєдинку 9-го туру кваліфікації ЧС-2022 в Азії проти Монголії через підозри на зараження коронавірусом були відсіяні усі три воротарі Киргизії. Змінити амплуа на стадіоні "Нагай" в японській Осаці змушений був захисник Айзар Акматов.

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І Акматов непогано впорався зі своїм завданням. Не зміг виручити лише раз – на 34-й хвилині. Автором голу став нападник монгольської збірної Міжіддорж Оюунбаатар, а Киргизія поступилася – 0:1.

В тренді

Тепер Киргизія з 7 очками займає третє місце в групі F азіатської кваліфікації чемпіонату світу-2022, поступаючись Таджикистану (10) і Японії (21). Монголія з 6 балами продовжує займати останній, 5-й рядок.

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