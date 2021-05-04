Футболісти КНДР відмовилися їхати в Сеул: команда пропустить ЧС-2022

Керівництво Північної Кореї заборонило футболістам брати участь у відборі на ЧС-2022 у Південній Кореї, через пандемію коронавірусу

/ Фото: AFP

Збірна КНДР з футболу відмовляється брати участь у відбіркових матчах чемпіонату світу 2022 року. Поєдинки повинні пройти в Південній Кореї. Причина відмови – побоювання стосовно поширення коронавірусної інфекції. Раніше КНДР відмовилася брати участь в Олімпіаді-2020 через COVID-19.

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Минулого тижня Пхеньян направив відповідне повідомлення в Азіатську футбольну конфедерацію, яка, як очікується, тепер спробує умовити північних корейців змінити своє рішення.

Збірні КНДР і Південної Кореї входять в групу H в другому раунді азіатського відбору на чемпіонат світу 2022 року, разом з командами Туркменістану, Лівану та Шрі-Ланки. Переможець кожної групи і чотири кращі команди, що посіли другі місця пройдуть в третій кваліфікаційний раунд.

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Другий раунд через пандемію затягнувся до червня цього року. Було вирішено відмовитися від колишнього формату домашніх і виїзних матчів і зібрати представників кожної групи в одній країні, щоб провести всі ігри, що залишилися з 31 травня по 15 червня цього року.

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Південна Корея була обрана в якості країни-господині групи H. Зі своїми північними сусідами корейці повинні були зустрітися 7 червня.