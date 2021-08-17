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Как Украине попасть на ЧМ-2022: схема для нового тренера сборной

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
17 августа, 10:25
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Добыть прямую путевку на мировое первенство украинцам уже практически нереально – остается выгрызать второе место в отборе, а затем выигрывать два матча в плей-офф
ЧМ-2022 и сборная Украины. Коллаж - "Сегодня"
ЧМ-2022 и сборная Украины. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Getty Images, Reuters

Следующий чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Попасть туда сборной Украины будет крайне трудно, ведь турнирное наследство от Андрея Шевченко новому тренеру "сине-желтых" досталось крайне незавидное.

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КТО ПОПАДАЕТ НА ЧМ-2022 ОТ ЕВРОПЫ

Напрямую – только победители 10 отборочных групп.

Сборная Украины в марте подарила было надежду болельщикам на то, что может побороться за первую строчку, сыграв в Париже с Францией вничью 1:1. Однако последующие, уже домашние, ничьи с финнами (1:1) и казахстанцами (1:1) практически лишили украинцев шансов на выигрыш группы.

Тут бы второе место занять...

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Расписание сборной Украины в отборе

  • 1 сентября. Казахстан – Украина
  • 4 сентября. Украина – Франция
  • 9 октября. Финляндия – Украина
  • 12 октября. Украина – Босния и Герцеговина
  • 16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина

Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Getty Images

КТО ЕЩЕ ПОПАДАЕТ НА ЧМ

Если займем второе место, нас ждет плей-офф за попадание на катарский "мир"-2022. В этом плей-офф за три путевки на ЧМ поспорят сразу 12 сборных. 10 – занявшие вторые места в отборочных группах. Еще две – лучшие победители групп Лиги наций-2020/21, которые не вышли на чемпионат мира через европейскую квалификацию и не заработали в ней путевку в "стыки".

Таблица вторых мест отбора ЧМ-2022

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Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Reuters

КАК ПРОЙДЕТ ПЛЕЙ-ОФФ

Двенадцать команд будут поделены на три пути, в каждом пройдут полуфинал (24-25 марта) и финал (28-29 марта), состоящие из одного матча. Три победителя "стыков" и выйдут в финальную стадию ЧМ-2022.

Полуфинальные матчи плей-офф пройдут на полях команд, которые займут первые шесть мест в таблице вторых сборных отбора. Места проведения финалов определит жребий.

ИТОГО

Чтобы попасть на ЧМ-2022, сборной Украины в борьбе с Финляндией и Боснией и Герцеговиной нужно сохранить за собой второе место в отборе, а затем еще выиграть два матча плей-офф у соперников уровня Швейцарии и Чехии.

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Александрия
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3
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