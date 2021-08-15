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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

УАФ утвердит на посту наставника сборной Украины тренера чемпионов мира

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
15 августа, 16:21
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На ближайшем Исполкоме Украинской ассоциации футбола будет утвержден новый тренерский штаб национальной команды Украины
Александр Петраков
Александр Петраков / Фото: УАФ

Во вторник, 17 августа, Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины, утверждает источник Meta-ratings.com.ua. Главный фаворит на эту должность Сергей Ребров продолжит работать в эмиратском клубе Аль-Айн. Разорвать соглашение с арабами так и не получилось.

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Одним из помощников нового главного тренера будет Андрей Анненков, с которым Петраков вместе работал в молодежной сборной Украины на ЧМ-2019. Напомним, тогда украинцы стали чемпионами мира, обыграв в финале сборную Южной Кореи 3:1.

Александр Петраков
Александр Петраков / Фото: УАФ

Как сообщает источник, стать тренером-консультантом сборной предлагали Мауро Тассотти, который входил в тренерский штаб Андрея Шевченко. Однако итальянский специалист отказался от сотрудничества.

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Андрей Шевченко и Мауро Тассотти
Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: Getty Images

Ранее стало известно, что УАФ рассматривало реальным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины Мирона Маркевича.

Имя нового главного тренера сборной Украины обещают назвать 17 августа на очередном Исполкоме УАФ.

Напомним, что 1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко, под руководством которого украинцы прошли в четвертьфинал минувшего Евро-2020.

Роман Яремчук, Александр Зинченко и Андрей Шевченко в матче против Швеции
Роман Яремчук, Александр Зинченко и Андрей Шевченко в матче против Швеции / Фото: Reuters

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А уже 1 сентября на выезде украинцы сыграют против Казахстана в отборе на чемпионат мира 2022 года.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
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flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
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8
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