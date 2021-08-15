УАФ утвердит на посту наставника сборной Украины тренера чемпионов мира

На ближайшем Исполкоме Украинской ассоциации футбола будет утвержден новый тренерский штаб национальной команды Украины

Александр Петраков / Фото: УАФ

Во вторник, 17 августа, Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины, утверждает источник Meta-ratings.com.ua. Главный фаворит на эту должность Сергей Ребров продолжит работать в эмиратском клубе Аль-Айн. Разорвать соглашение с арабами так и не получилось.

Реклама

Читайте также: Умер Бомбардир нации – легендарный Герд Мюллер

Одним из помощников нового главного тренера будет Андрей Анненков, с которым Петраков вместе работал в молодежной сборной Украины на ЧМ-2019. Напомним, тогда украинцы стали чемпионами мира, обыграв в финале сборную Южной Кореи 3:1.

Александр Петраков / Фото: УАФ

Как сообщает источник, стать тренером-консультантом сборной предлагали Мауро Тассотти, который входил в тренерский штаб Андрея Шевченко. Однако итальянский специалист отказался от сотрудничества.

Реклама

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: Getty Images

Ранее стало известно, что УАФ рассматривало реальным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины Мирона Маркевича.

Имя нового главного тренера сборной Украины обещают назвать 17 августа на очередном Исполкоме УАФ.

Напомним, что 1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко, под руководством которого украинцы прошли в четвертьфинал минувшего Евро-2020.

Роман Яремчук, Александр Зинченко и Андрей Шевченко в матче против Швеции / Фото: Reuters

Реклама

А уже 1 сентября на выезде украинцы сыграют против Казахстана в отборе на чемпионат мира 2022 года.