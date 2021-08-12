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Сергей Ребров: "Я был бы счастлив тренировать сборную, но у меня контракт с клубом"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 августа, 15:40
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Главный претендент на пост тренера сборной Украины обязан выполнять действующий контракт со своим клубом, но готов в любой момент возглавить национальную команду
Сергей Ребров готов возглавить сборную Украины
Сергей Ребров готов возглавить сборную Украины / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

Украинский тренер Сергей Ребров дал комментарий клубному сайту Аль-Айна о предложении возглавить сборную Украины.

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Сергей Станиславович доволен своим пребываем в эмиратском клубе, но если руководство команды решит расторгнуть контракт, он с удовольствием возглавит национальную команду Украины.

"Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взял на себя задачу тренировать сборную своей страны. Но на данный момент у меня действующий контракт с клубом, который я обязан выполнять. В случае, если клуб решит, что я должен уйти, я обязательно возглавлю сборную Украины", – сказал Сергей Ребров клубному сайту Аль-Айна.

Сергей Ребров/Фото alainclub.ae
Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

Ранее сообщалось, что главной преградой на пути расторжения контракта Сергея Реброва с клубом Аль-Айн является не сумма компенсации, а комиссионные, которые получили агенты и не собираются их возвращать.

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Сергей Ребров – главный тренер клуба Аль-Айн
Сергей Ребров – главный тренер клуба Аль-Айн / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

По этой причине Исполком УАФ, на котором должны назвать имя главного тренера сборной Украины, перенесли на 17 августа.

Сергей Ребров и Мирон Маркевич
Сергей Ребров и Мирон Маркевич / Фото: Reuters

Среди основных претендентов на место наставника национальной команды, кроме Сергея Реброва, рассматривают Мирона Маркевича и Александра Петракова.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Напомним, что 1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко, под руководством которого украинцы прошли в четвертьфинал минувшего Евро-2020.

А времени до следующего матча сборной Украины осталось совсем немного, уже 1 сентября на выезде украинцы сыграют против Казахстана в отборе на чемпионат мира 2022 года.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
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flag Италия ИталияIT
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