Сергей Ребров: "Я был бы счастлив тренировать сборную, но у меня контракт с клубом"

Главный претендент на пост тренера сборной Украины обязан выполнять действующий контракт со своим клубом, но готов в любой момент возглавить национальную команду

Сергей Ребров готов возглавить сборную Украины / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

Украинский тренер Сергей Ребров дал комментарий клубному сайту Аль-Айна о предложении возглавить сборную Украины.

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Сергей Станиславович доволен своим пребываем в эмиратском клубе, но если руководство команды решит расторгнуть контракт, он с удовольствием возглавит национальную команду Украины.

"Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взял на себя задачу тренировать сборную своей страны. Но на данный момент у меня действующий контракт с клубом, который я обязан выполнять. В случае, если клуб решит, что я должен уйти, я обязательно возглавлю сборную Украины", – сказал Сергей Ребров клубному сайту Аль-Айна.

Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

Ранее сообщалось, что главной преградой на пути расторжения контракта Сергея Реброва с клубом Аль-Айн является не сумма компенсации, а комиссионные, которые получили агенты и не собираются их возвращать.

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Сергей Ребров – главный тренер клуба Аль-Айн / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

По этой причине Исполком УАФ, на котором должны назвать имя главного тренера сборной Украины, перенесли на 17 августа.

Сергей Ребров и Мирон Маркевич / Фото: Reuters

Среди основных претендентов на место наставника национальной команды, кроме Сергея Реброва, рассматривают Мирона Маркевича и Александра Петракова.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Напомним, что 1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко, под руководством которого украинцы прошли в четвертьфинал минувшего Евро-2020.

А времени до следующего матча сборной Украины осталось совсем немного, уже 1 сентября на выезде украинцы сыграют против Казахстана в отборе на чемпионат мира 2022 года.