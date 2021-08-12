13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Украина упала вместе с Роналду: новый рейтинг ФИФА

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
12 августа, 13:12
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Несмотря на выход в четвертьфинал чемпионата Европы, украинская команда опустилась в рейтинге сборных мира. Но еще заметнее просели португальцы
Сборная Украины опустилась на 25-ю строчку
Сборная Украины опустилась на 25-ю строчку / Фото: Getty Images

В первом, после Евро-2020, рейтинге футбольных сборных мира Украина опустилась с 24-й на 25-ю строчку. И это несмотря на то, что на чемпионате Европы украинцы попали в восьмерку лучших.

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С 24-го места нас потеснила Япония.

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Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия. Бразилия вскочила на второе место, обойдя Францию. Итальянцы же благодаря выигрышу Евро поднялись с седьмой строчки на пятую.

При этом с пятой на восьмую строчку упала Португалия – следствие того, что на Евро команда Криштиану Роналду выбыла в 1/8 финала, уступив Бельгии.

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Рейтинг ФИФА

  • 1 (1). Бельгия – 1822
  • 2 (3). Бразилия – 1798
  • 3 (2). Франция – 1762
  • 4 (4). Англия – 1753
  • 5 (7). Италия – 1745
  • 6 (8). Аргентина – 1714
  • 7 (6). Испания – 1680
  • 8 (5). Португалия – 1662
  • 9 (11). Мексика – 1658
  • 10 (20). США – 1648
  • …25 (24). Украина – 1523

Напомним, 1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко.

На посту главного тренера "сине-желтых" его заменит Сергей Ребров, если удастся откупиться от Аль-Айна, с которым тот связан контрактом.

В противном случае борьбу за путевку на ЧМ-2022 Украина может продолжить под руководством Александра Петракова.

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И
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1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
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3
Ворскла
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Александрия
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Металлист 1925
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5:4
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Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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