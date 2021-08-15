УАФ затвердить на посаді керманича збірної України тренера чемпіонів світу

На найближчому Виконкомі Української асоціації футболу буде затверджений новий тренерський штаб національної команди України

Олександр Петраков / Фото: УАФ

У вівторок, 17 серпня, Олександр Петраков очолить національну збірну України, стверджує джерело Meta-ratings.com.ua. Головний фаворит на цю посаду Сергій Ребров продовжить працювати в еміратському клубі Аль-Айн. Розірвати угоду з арабами так і не вийшло.

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Одним з помічників нового головного тренера буде Андрій Анненков, з яким Петраков разом працював у молодіжній збірній України на ЧС-2019. Нагадаємо, тоді українці стали чемпіонами світу, обігравши у фіналі збірну Південної Кореї 3:1.

Олександр Петраков / Фото: УАФ

Як повідомляє джерело, стати тренером-консультантом збірної пропонували Мауро Тассотті, який входив в тренерський штаб Андрія Шевченка. Однак італійський фахівець відмовився від співпраці.

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Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: Getty Images

Раніше стало відомо, що УАФ розглядає реальним кандидатом на посаду головного тренера збірної України Мирона Маркевича.

Ім'я нового головного тренера збірної України обіцяють назвати 17 серпня на черговому Виконкомі УАФ.

Нагадаємо, що 1 серпня збірну України покинув Андрій Шевченко, під керівництвом якого українці дійшли до чвертьфіналу минулого Євро-2020.

Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Андрій Шевченко в матчі проти Швеції / Фото: Reuters

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А вже 1 вересня на виїзді українці зіграють проти Казахстану у відборі на чемпіонат світу 2022 року.