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А як же Петраков? УАФ запропонує пост головного тренера збірної України Маркевичу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 серпня, 14:47
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УАФ спробує умовити Мирона Маркевича очолити національну команду України, якщо не зможе домовиться з Сергієм Ребровим
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич / Фото: AFP

В Українській асоціації футболу можуть повернутися до кандидатури Мирона Маркевича на пост головного тренера національної команди. Можливий варіант при якому саме він очолить збірну України, повідомляє Sport Arena.

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У зв'язку з виниклими труднощами розриву контракту Сергія Реброва з еміратським клубом Аль-Айном, УАФ розглядає Мирона Маркевича наступником Андрія Шевченка на посаді тренера збірної України.

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Сергій Ребров і Мирон Маркевич
Сергій Ребров і Мирон Маркевич / Фото: Reuters

Раніше повідомлялося, що Маркевич подав у відставку з поста голови Комітету національних збірних асоціації, оскільки йому ніхто не пропонував збірну, а просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров.

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Мирон Богданович уже очолював головну команду країни в 2010 році, але через конфлікт з керівництвом ФФУ пробув біля керма тільки 7 місяців. Під його керівництвом збірна провела чотири гри, в яких жодного разу не програла.

70-річний Маркевич не працював головним тренером з 2016 року, коли покинув Дніпро, який виводив у фінал Ліги Європи. У 2020 році Мирон Богданович короткочасно був тренером-консультантом львівського Руха, який боровся за вихід в УПЛ.

Олександр Петраков
Олександр Петраков / Фото: Getty Images

Крім Реброва і Маркевича, реальним кандидатом на посаду головного тренера розглядають Олександра Петракова, тренера юнацької збірної України U-18.

Ім'я нового головного тренера збірної України обіцяють назвати 17 серпня на черговому Виконкомі УАФ.

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1 серпня збірну України покинув Андрій Шевченко, під керівництвом якого українці пройшли до чвертьфіналу минулого Євро-2020.

Шева залишає збірну України
Шева залишає збірну України / Фото: Reuters

Часу до наступного матчу збірної України залишилося зовсім небагато, вже 1 вересня на виїзді українці зіграють проти Казахстана у відборі на чемпіонат світу 2022 року.

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1
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8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
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3
8:3
7
4
Дніпро-1
3
7:3
7
5
Олександрія
3
3:2
6
6
Шахтар
3
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6
7
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3
5:4
6
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2
1:0
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9
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10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
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16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
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