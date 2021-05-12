З Донецька в Барселону: ексгравець Металурга може очолити каталонців

Лише диво допоможе Барселоні стати чемпіоном Іспанії. Раніше команда з тріском вилетіла з Ліги чемпіонів. Тому найближчим часом Барса може розлучитися з головним тренером Рональдом Куманом.
І одним з претендентів на пост головного тренера Барселони є 47-річний голландець Йорді Кройф, син легендарного Йохана Кройфа.
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Йорді Кройф грав за Барселону, Манчестер Юнайтед, Сельту, донецький Металург з 2006 по 2008 роки (28 матчів), кар'єру гравця завершив у 2010 році. Тренував Маккабі Тель-Авів, китайський Чунцин Ліфан і збірну Еквадору. З вересня 2020 очолює китайську команду Шеньчжень.
Раніше ми писали, що Барселона зайняла четверте місце в списку найбагатших клубів світу.