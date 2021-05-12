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Из Донецка в Барселону: экс-игрок Металлурга может возглавить каталонцев

12 мая, 22:14

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сын легендарного в прошлом футболиста Йохана Кройф, 47-летний Йорди, один из главных претендентов на замену в Барселоне Рональда Кумана

Лишь чудо поможет Барселоне стать чемпионом Испании. Ранее команда с треском вылетела из Лиги чемпионов. Поэтому в ближайшее время Барса может расстаться с главным тренером Рональдом Куманом.

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И одним из претендентов на пост главного тренера Барселоны является 47-летний голландец Йорди Кройф, сын легендарного Йохана Кройфа.

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Йорди Кройф играл за Барселону, Манчестер Юнайтед, Сельту, донецкий Металлург с 2006 по 2008 годы (28 матчей), карьеру игрока завершил в 2010 году. Тренировал Маккаби Тель-Авив, китайский Чунцин Лифан и сборную Эквадора. С сентября 2020 возглавляет китайскую команду Шэньчжэнь.

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Ранее мы писали, что Барселона заняла четвертое место в списке самых богатых клубов мира.

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