Гравці "Шахтаря" провели урок для дітей з особливостями розвитку

Мудрик і Шевченко пограли в футбол і зробили спільні фото з дітьми

Футболісти "Шахтаря" Олексій Шевченко і Михайло Мудрик в Міжнародний день людини з синдромом Дауна відвідали тренування дітей з особливостями розвитку в рамках проекту "Давай, грай!" Захід відбувся в Харкові в рамках кампанії #Morethanfootball Action Weeks 2021, яка проходить з 22 березня по 18 квітня.

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Михайло Мудрик та Олексій Шевченко взяли безпосередню участь в тренуванні, пограли в футбол, зробили спільні фото, поспілкувалися з дітьми та вручили їм подарунки.

"Емоції лише позитивні! Усмішки на обличчях дітей – це дорогого вартує. Я щасливий, якщо футбол додає їхньому життю позитиву й радості. Це саме найголовніше: аби діти знаходили справу, що їх тішить", – поділився емоціями від зустрічі з дітьми Михайло Мудрик, якого цитує офіційний сайт "Шахтаря".

"Уважаю, що такі заходи слід проводити частіше. Дітлахи щасливі, усміхаються. Це дуже впливає на емоційний стан. Дякую футбольному клубу "Шахтар" за те, що він звертає увагу на таких дітей", – додав Олексій Шевченко.

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Вже не один рік Shakhtar Social проводить в шести містах України (Київ, Харків, Львів, Полтава, Івано-Франківськ, Маріуполь) безкоштовні тренування для дітей з особливостями розвитку за адаптованою методикою, розробленою спеціально для Disability Football.

"Мені як керівникові фонду, а передусім як мамі, дуже приємно, коли наші гравці приходять на такі тренування. По-перше, це непідробні та щирі емоції дітей. А по-друге, участь відомих людей, футболістів, допомагає нам привертати увагу до таких проєктів і говорити про те, що це важливо. Футбол – для всіх дітей. Ми намагаємось проводити такі заходи в усіх містах, куди приїздить "Шахтар", – розповіла директорка Shakhtar Social Інна Хмизова.

"Шахтар" п'ятий рік поспіль бере участь у соціальній кампанії Morethanfootball Action Weeks, яка проводиться за підтримки European Club Association, UEFA Foundation for Children і European Football for Development Network. Її мета – показати, що футбол як один з ключових інструментів вирішення соціальних проблем доступний всім і може змінювати життя на краще. На сьогодні в проектах Shakhtar Social по всій Україні тренується близько 300 дітей з особливостями розвитку.

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