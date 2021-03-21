Каштру вважає, що "Шахтар" ще може стати чемпіоном за однієї умови

Після поразки "Шахтаря" від "Львова" 2:3 головний тренер "гірників" Луїш Каштру визнав, що донеччанам буде вкрай важко надолужити 7-очкове відставання від "Динамо" і стати чемпіонами. Утім, португальський фахівець озвучив умову, за якої його команда ще може поборотися за "золото".

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Відповідаючи на питання каналу "Футбол 1", чи є 7 очок відставання від "Динамо" за 7 турів до фінішу завершенням чемпіонської гонки для "Шахтаря", Луїш Каштру заявив:

"Дуже складно. Математично, звичайно, можливо. Має щось статися. Ми повинні грати дуже добре, маємо вирішити нашу головну проблему. У нас є проблеми в обороні. Коли я кажу про цю проблему, це не той чи інший футболіст, а загальна динаміка в обороні"

"У таку мить намагаються знайти одного винуватого. Я повторюся: в обороні помилка моя – насамперед. Я відповідаю за всю команду, тому що вся команда повинна оборонятися"

"Як я і сказав, буде дуже складно досягти титулу, втім, можливо. Будемо продовжувати працювати, боротися, не будемо здаватися ніколи, тому що це не наша ДНК. Ні моя, ні гравців, ні клубу. Розуміємо, що дуже і дуже складно"

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"Але щоб нам атакувати, потрібно бути безпечними в обороні. Ніхто не буде спокійно атакувати, якщо не буде спокою в обороні. У матчі зі "Львовом" було чудове свідчення цього", – підсумував Луїш Каштру

Дивіться, як "Шахтар" програв "Львову" 2:3

Нагадаємо, "Динамо" в 19-му турі УПЛ розгромило в Києві "Рух" 3:0.

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