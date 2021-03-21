Русский
$ 27,68
32,98

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Каштру вважає, що "Шахтар" ще може стати чемпіоном за однієї умови

21 березня, 20:53

Олег Люлька Олег Люлька

"Має щось статися – потрібно вирішити проблему з обороною", – каже тренер "гірників"

Після поразки "Шахтаря" від "Львова" 2:3 головний тренер "гірників" Луїш Каштру визнав, що донеччанам буде вкрай важко надолужити 7-очкове відставання від "Динамо" і стати чемпіонами. Утім, португальський фахівець озвучив умову, за якої його команда ще може поборотися за "золото".

Реклама

Читайте також: Київ – чемпіон? З ким залишилося зіграти "Динамо" і "Шахтарю"

Відповідаючи на питання каналу "Футбол 1", чи є 7 очок відставання від "Динамо" за 7 турів до фінішу завершенням чемпіонської гонки для "Шахтаря", Луїш Каштру заявив:

"Дуже складно. Математично, звичайно, можливо. Має щось статися. Ми повинні грати дуже добре, маємо вирішити нашу головну проблему. У нас є проблеми в обороні. Коли я кажу про цю проблему, це не той чи інший футболіст, а загальна динаміка в обороні"

"У таку мить намагаються знайти одного винуватого. Я повторюся: в обороні помилка моя – насамперед. Я відповідаю за всю команду, тому що вся команда повинна оборонятися"

"Як я і сказав, буде дуже складно досягти титулу, втім, можливо. Будемо продовжувати працювати, боротися, не будемо здаватися ніколи, тому що це не наша ДНК. Ні моя, ні гравців, ні клубу. Розуміємо, що дуже і дуже складно"

Реклама

"Але щоб нам атакувати, потрібно бути безпечними в обороні. Ніхто не буде спокійно атакувати, якщо не буде спокою в обороні. У матчі зі "Львовом" було чудове свідчення цього", – підсумував Луїш Каштру

Дивіться, як "Шахтар" програв "Львову" 2:3

Нагадаємо, "Динамо" в 19-му турі УПЛ розгромило в Києві "Рух" 3:0.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забиті 39
Пропущені 15
Різниця 24
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забиті 25
Пропущені 30
Різниця -5
Результати останніх матчів: В В Н Н В
9
ІнгулецьІнгулецьІнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забиті 17
Пропущені 24
Різниця -7
Результати останніх матчів: В В Н П Н
10
МаріупольМаріупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
17
4
3
10
14
39
-25
15
Забиті 14
Пропущені 39
Різниця -25
Результати останніх матчів: В П П П В
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
РухРухРух
18
2
7
9
15
34
-19
13
Забиті 15
Пропущені 34
Різниця -19
Результати останніх матчів: П П В П Н

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат України Шахтар Донецьк Луїш Каштру
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Луческу, вибачайся!" У Мірчі спалахнув конфлікт із мільйонером з "Динамо"Футбол
Фото-вогонь від дружини Степаненка! Грайливо розляглася у ванні на чужому ювілеї
Фото-вогонь від дружини Степаненка! Грайливо розляглася у ванні на чужому ювілеїЧУ з футболу
Усі результати 18-го туру чемпіонату України з футболу
Усі результати 18-го туру чемпіонату України з футболуЧУ з футболу
Яка красуня на матчі
Яка красуня на матчі "Шахтар" – "Десна"! Ось чому Соломон забив два м'ячі за дві хвилиниФутбол
"Мріяв пити Cristal, але згадав про 40 тижнів вагітності": бомба від дружини футболістаФутбол
Володарка найкращого бюста українського футболу вибирає весільну сукню (фото)
Володарка найкращого бюста українського футболу вибирає весільну сукню (фото)Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти