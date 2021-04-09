Гравець Реала бачив НЛО. Бейл упевнений, що інопланетяни існують

Нападаючий Реала Гарет Бейл, який зараз виступає на правах оренди за англійський Тоттенгем, щиро вірить в існування інопланетян. Лідер збірної Уельсу навіть зізнався, що сам бачив НЛО. Раніше ми повідомляли, що Бейл знову хоче повернутися до Мадрида.

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31-річний валлієць розповів про інопланетян під час бесіди з іншим гравцем "шпор" Джо Родоном. В рамках спеціальної рубрики на клубному каналі Тоттенгема футболістам запропонували по черзі відповідати на випадкові питання, не пов'язані з футболом. Одне з них якраз стосувалося інопланетян.

Гарет Бейл / Фото: Tottenham Hotspur FC

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Родон скептично поставився до версії про існування позаземних цивілізацій, а ось Бейл вважає інакше:

"Існує багато теорій змови і є запис НЛО, який виклав американський уряд. Це 100% інопланетяни. Вони точно існують. Я знаю, що деякі такі об'єкти – це, мабуть, секретні витівки влади. Але я сам бачив НЛО"

Раніше Моурінью нахамив журналістці, після каверзного питання стосовно Бейла.

Дивіться, як Бейл забивав за Уельс

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