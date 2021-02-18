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Ви будете сміятися: Бейл знову хоче в "Реал" із "Тоттенгема"

18 лютого, 17:53

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Агент валлійського вінгера не впевнений, що Зідан поверне Гарета в Мадрид

Колись один із найкращих футболістів планети Гарет Бейл, як і раніше, в основному дивиться матчі з лави запасних, а не бере участі в них. 31-річний валлієць нинішній сезон проводить в "Тоттенгемі" на правах оренди, але не користується великою довірою у Жозе Моурінью. І тут з'явилася інформація, що Гарет хоче повернутися в "Реал", з яким у нього контракт до 30 червня 2022 року.

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Нещодавно Моурінью нахамив журналістці після питання про Бейла.

Агент вінгера Джонатан Барнетт в коментарі сайту Goal.com заявив, що Гарет "як і раніше любить "Реал". Для півзахисника не буде проблемою повернення в Мадрид. Ось тільки питання, чи хоче його там бачити нинішній головний тренер Зінедін Зідан.

/ Фото: AFP

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Також агент запевняє, що "з Моурінью у нього хороші відносини", хоча Бейл очікував, що буде грати більше. У 16 матчах за "Шпор" він забив чотири м'ячі. Утім недавно журналісти засікли, як португальський наставник на тренуванні дорікав валлійцеві й вимагав більшого. Також Барнетт зауважив, що його підопічний забезпечив себе на все життя і незабаром завершить кар'єру.

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Сайт Transfermarkt оцінює Гарета зараз в 20 мільйонів євро. А в 2013 році "Реал" заплатив за нього 101 "лимон".

Раніше Бейл за три хвилини на полі забезпечив "Тоттенгему" перемогу в Англії.

Згадаймо, як раніше Гарет забивав за "Реал":

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