Вы будете смеяться: Бейл опять хочет в "Реал" из "Тоттенхэма"

Некогда один из лучших футболистов планеты Гарет Бейл по-прежнему в основном смотрит матчи со скамейки запасных, а не участвует в них. 31-летний валлиец нынешний сезон проводит в "Тоттенхэме" на правах аренды, но не пользуется большим доверием у Жозе Моуринью. И тут появилась информация, что Гарет хочет вернуться в "Реал", с которым у него контракт до 30 июня 2022 года.

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Недавно Моуринью нахамил журналистке, после вопроса о Бейле.

Агент вингера Джонатан Барнетт в комментарии сайту Goal.com заявил, что Гарет "по-прежнему любит "Реал". Для полузащитника не будет проблемой возвращение в Мадрид. Вот только вопрос, хочет ли его там видеть нынешний главный тренер Зинедин Зидан.

Гарет Бейл / Фото: AFP

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Также агент уверяет, что "с Моуринью у него хорошие отношения", хотя Бейл ожидал, что будет играть больше. В 16 матчах за "Шпор" он забил четыре мяча. Хотя недавно журналисты засекли, как португальский наставник на тренировке упрекал валлийца и требовал большего. Также Барнетт заметил, что его подопечный обеспечил себя на всю жизнь и вскоре завершит карьеру.

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Сайт Transfermarkt оценивает Гарета сейчас в 20 миллионов евро. А в 2013 году "Реал" заплатил за него 101 "лимон".

Ранее Бейл за три минуты на поле обеспечил "Тоттенхэму" победу в Англии.

Вспомним, как ранее Гарет забивал за "Реал":

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