"Вы не заслуживаете ответа"! Моуринью нахамил журналистке, после каверзного вопроса

Вчера в Лондоне в рамках АПЛ "Тоттенхэм" уступил на своем поле "Челси" – 0:1. Тренер "шпор" Жозе Моуринью провел 327-й домашний матч в тренерской карьере, но впервые уступил дома в двух поединках подряд – сообщат OptaJoe. Португальский специалист и в хорошем настроении острослов, а в расстроенных чувствах и вовсе нахамил журналистке. Ранее Моуринью потерял своего лидера за 120 миллионов.

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"Тоттенхэм" – "Челси" / Фото: Reuters

"Тоттенхэм" пропустил гол с пенальти в середине первого тайма и за оставшееся время так и не сумел распечатать ворота соперника. Тогда как арендованный у мадридского "Реала" нападающий Гарет Бейл провел всю встречу на скамейке запасных.

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На послематчевом интервью журналистка Элисон Бендер спросила у Моуринью, почему он так и не выпустил валлийца на поле. Португальцу вопрос не понравился, и он парировал в своем духе.

"Хороший вопрос, но вы не заслуживаете ответа", — цитирует Жозе журналистка в своем Twitter.

Отметим, что после 22 туров "Челси" набрал в 22 матчах 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Тоттенхэм", набрав 33 очка, находятся на 8-й позиции, но у "шпор" есть один матч в запасе. Лидером турнира является "Манчестер Сити" – 47.

Ранее мы рассказывали о курьезах Моуринью в английской глуши.

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